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Телескоп Вебба вперше підтвердив існування екзопланети

Планета є такого ж розміру як Земля.

Телескоп Вебба вперше підтвердив існування екзопланети
Фото: NASA

Космічний телескоп Джеймса Вебба вперше підтвердив існування екзопланети. Про це йдеться на сайті Національного управління США з аеронавтики і дослідження космічного простору (NASA).

Небесне тіло відоме як LHS 475 b, воно розташоване за межами нашої Сонячної системи.

Планета є такого ж розміру як Земля (99% її діаметру) і розташована на відстані 41 світлового року у сузір'ї Октанс.

Дослідження проводила команда на чолі зі астрономом Кевіном Стівенсоном і докторантом Джейкобом Лустіг-Ягером з лабораторії прикладної фізики Університету Джона Хопкінса в Лорелі, штат Меріленд,

Вебб – єдиний телескоп, здатний охарактеризувати атмосферу екзопланет розміром зі Землю. Дослідницька група використовувала його для аналізу планети за кількома довжинами хвиль світла, щоб визначити, чи має планета атмосферу. Наразі команда не змогла зробити жодних остаточних висновків, але чутливість телескопа виявила низку молекул. 

Дослідники зазначають, що хоча на планеті ймовірно немає атмосфери, є її деякі складники. Не виключено, зокрема, існування атмосфери з чистого вуглекислого газу. 

“Атмосфера, яка складається з 100% вуглекислого газу, є набагато компактнішою, тому виявити її дуже складно”, – сказав Люстіг-Ягер. 

Щоб відрізнити атмосферу з вуглекислого газу від відсутності атмосфери як такої, потрібні ще точніші вимірювання. Науковці проведуть їх влітку.

Нагадаємо, космічний корабель NASA у вересні протаранив астероїд Діморф на неймовірній швидкості. Це стало безпрецедентним випробуванням планетарного захисту, генеральною репетицією дня, коли "камінь-вбивця насправді загрожуватиме Землі".

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