Найближчими тижнями очікується оголошення нових санкцій, – координатор Держдепу

Робоча група в Державному департаменті США вивчає санкційні матеріали, передані українським урядом і групою Єрмака-Макфола.
Про це повідомив координатор Держдепартаменту з питань санкцій, посол Джеймс О’Браєн, йдеться на сайті президента.
Представник Держдепу зустрівся у відеоформаті з керівником Офісу президента Андрієм Єрмаком.
За словами О’Браєна, нині завершується робота за низкою важливих напрямів.
Найближчими тижнями очікується оголошення нових санкцій, які позначаться на спроможності Росії на полі бою та у фінансовому плані.
“Також важливо, чи скоювала особа злочини проти українських громадян, зокрема дітей, чи була залучена до анексії територій України, чи пропагувала це”, – йдеться у повідомленні.