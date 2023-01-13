Найближчими тижнями очікується оголошення нових санкцій, – координатор Держдепу

Координатор Держдепартаменту з питань санкцій зустрівся з Андрієм Єрмаком.

Робоча група в Державному департаменті США вивчає санкційні матеріали, передані українським урядом і групою Єрмака-Макфола.

Про це повідомив координатор Держдепартаменту з питань санкцій, посол Джеймс О’Браєн, йдеться на сайті президента.

Представник Держдепу зустрівся у відеоформаті з керівником Офісу президента Андрієм Єрмаком.

За словами О’Браєна, нині завершується робота за низкою важливих напрямів.

Найближчими тижнями очікується оголошення нових санкцій, які позначаться на спроможності Росії на полі бою та у фінансовому плані.

“Також важливо, чи скоювала особа злочини проти українських громадян, зокрема дітей, чи була залучена до анексії територій України, чи пропагувала це”, – йдеться у повідомленні.

Зазначимо, санкційна група Єрмака-Макфола – міжнародна робоча група незалежних експертів з питань санкцій щодо Росії. Група напрацьовує перелік документів, стратегій та дорожніх карт, які містять плани та рекомендації щодо впровадження санкцій проти Росії та Білорусі, а також моніторинг їх ефективності.