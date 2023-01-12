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Єврокомісія підтримує плани Естонії щодо конфіскації російських активів

Запровадження в ЄС кримінальної відповідальності за обхід санкцій прискорить цей процес.

Єврокомісія підтримує плани Естонії щодо конфіскації російських активів
Фото: energynews.com.ua

Європейська комісія підтримує ідею Естонії розпочати вилучення російських фінансових активів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву представника Єврокомісії Крістіана Віганда.

Він зазначив, що Єврокомісія не проти, щоб Естонія розпочала процедуру конфіскації російських активів, не чекаючи інших країн ЄС.

Крім того, Віганд наголосив, що запровадження в ЄС кримінальної відповідальності за обхід санкцій прискорить процес вилучення активів РФ.

"Звичайно, буде добре, якщо держави-члени ЄС робитимуть кроки в цьому напрямку", - сказав він.

Як повідомлялося, Естонія планує цього місяця надати юридичний план арешту російських активів у країні. За оцінками естонського органу боротьби з відмиванням грошей, заморожені кошти на рахунках, що належать росіянам у країні, становлять майже 20 мільйонів євро.

Нагадаємо, в грудні Єврокомісія запропонувала запровадити кримінальну відповідальність за порушення санкційпроти РФ. Це закриє існуючі юридичні лазівки та посилить стримуючий ефект порушення обмежень.

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