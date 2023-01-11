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Президентка Словаччини дозволила сімом співгромадянам долучитись до ЗСУ

Бажаючих служити в ЗСУ було в рази більше.

Президентка Словаччини дозволила сімом співгромадянам долучитись до ЗСУ
Зузана Чапутова
Фото: Голова Київської ОВА Олексій Кулеба

Перші громадяни Словаччини вступили в боротьбу проти російського агресора. Президентка Словаччини дозволила доєднатись до ЗСУ сімом співгромадянам, хоча бажаючих було в рази більше. 

Про це повідомляє видання Pravda.  

Президент Зузана Чапутова не пустила більшість громадян, які хотіли допомогти захистити Україну, за словами генерала у відставці Павла Мацека, з міркувань безпеки”, - йдеться у повідомленні.  

Раніше генпрокурор Словаччини Марош Жилінка нагадав про незаконність служби в іноземній армії. Вступ до збройних сил іншої країни є злочином, за який передбачено до 10 років позбавлення волі. 

Втім, громадянин Словаччини може проходити військову службу в збройних силах іншої держави з дозволу президента країни.

Дозвіл президента можна отримати, попередньо подавши заяву до Міністерства оборони. Після цього Міноборони запитує висновки у МВС і МЗС, і передає цей запит з усіма висновками до Офісу президента. Заяву необхідно подати не пізніше ніж за 90 днів до запланованого від'їзду на військову службу в іншу країну. 

“Станом на понеділок, 9 січня, президент видав загалом 26 рішень, з яких 7 дозволяють і 19 забороняють службу в іноземній армії”, - повідомив прес-секретар президентки Мартін Стрижинец. В Офісі президента не оприлюднюють подробиць про цих осіб та їхні причини з міркувань безпеки. 

Нагадаємо, Словаччина отримала від Німеччини перший танк Leopard 2A4 в обмін на раніше передані Україні радянські танки.

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