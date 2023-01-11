Греція і Мальта з-поміж країн ЄС заморозили російських активів на найменшу суму, – Reuters

Греція заморозила лише на 212 000 євро, а Мальта – на 147 000 євро.

Греція і Мальта відстають від колег по Європейському Союзу в замороженні російських активів. Про це пише Reuters із посиланням на внутрішній офіційний документ ЄС.

Станом на зараз 27 країн-членів блоку заморозили активів приблизно на 20,3 млрд євро або $22 млрд. При цьому Італія, Ірландія, Франція, Іспанія і Німеччина, а також Бельгія, Люксембург та Австрія кожна заморозили на суму понад мільярд євро.

Всі інші країни – на мільйони доларів. Однак Греція заморозила лише на 212 000 євро, а Мальта – ще менше, на 147 000 євро.

"Це трохи дивно", – прокоментував журналістам посадовець ЄС на умовах анонімності.

Він додав, що такий низький показник може бути повʼязаним із тим, що підсанкційні росіяни не мали більше активів у цих країнах.

"Або вони не мають багато, або вони не виконують свою роботу. Або вони щось зробили, але не повідомили нам, хоча мали шанси", – заявив він.

Нагадаємо, Україна прагне конфіскувати заморожені в межах санкцій російські активи і спрямувати їх на відновлення інфраструктури та обʼєктів, які російська армія зруйнувала у ході війни.