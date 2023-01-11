Україна очолить “ООН-Жінки” у 2023 році

Україна головуватиме в структурі “ООН-Жінки” у 2023 році. Про це пише Укрінформ з посиланням на свого кореспондента.

Головою виконавчої ради організації у вівторок був обраний постійний представник України при ООН Сергій Кислиця.

Рада складається з 41 держави-члена, які обираються членами Економічної та Соціальної Ради ООН строком на три роки на основі географічного розподілу за регіонами.

Орган координує роботу системи ООН у питанні гендерної рівності і є допоміжним органом Генеральної Асамблеї ООН.

Зазначимо, ООН Жінки – провідний орган, що координує роботу системи ООН у питанні гендерної рівності.

Інституція є допоміжним органом Генеральної Асамблеї ООН, створеною рішенням Асамблеї в 2010 році з метою прискорення прогресу в справі задоволення потреб жінок у всьому світі, підвищення ефективності використання наявних ресурсів і об'єднання мандатів і функцій окремих підрозділів системи ООН, які займалися виключно питаннями гендерної рівності та розширення прав і можливостей жінок.

Нагадаємо, в управлінні Верховного комісара ООН із прав людини підрахували, що наразі відомо про 18096 жертв серед цивільного населення України, які постраждали від російської агресії.