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​Іран нестиме відповідальність за воєнні злочини в Україні, – Держдеп

Уряд і чиновники Ірану будуть притягнуті до відповідальності, якщо буде доведена їх причетність до військових злочинів росіян.

​Іран нестиме відповідальність за воєнні злочини в Україні, – Держдеп
Фото: EPA/UPG

Через спад у економіці Росія змушена звертатися до країн, з якими зазвичай не мала партнерських стосунків, щодо отримання військової допомоги. Зокрема, до Ірану.

Про це повідомляє сайт Державного департамента США з посиланням на голову пресслужби Неда Прайса.

“Якщо в ході розслідування ми зможемо визначити, що уряд Ірану в цілому або вищі посадові особи Ірану є співучасниками або відповідальними за військові злочини, ми будемо працювати над тим, щоб притягнути їх до відповідальності”, – наголосив Нед Прайс.

 

Нагадаємо, Міністерство фінансів США запровадило санкції щодо посадовців, пов’язаних з іранським виробником оборонної техніки. Він розробляє та виробляє безпілотні літальні апарати, які використовує Росія у війні проти України.

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