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У Маріуполі перебувають понад 30 тис. росіян, - мерія

Через Маріуполь йдуть колони в бік Донецька, Мелітополя.

У Маріуполі перебувають понад 30 тис. росіян, - мерія
Фото: Петро Андрющенко

У окупованому Маріуполі перебувають понад 30 тисяч росіян, як робітників, так і кадирівців та мобілізованих. Поблизу міста готують оборонні лінії.

Про це повідомляє Маріупольська міська рада у Telegram.

"Багато росіян перебуває у місті. За нашою оцінкою, більше 30 тисяч, які приїхали безпосередньо у Маріуполь. Хтось на будівництво, хтось типу для забезпечення безпеки в місті – буряти, кадирівці і звичайні мобілізовані", - сказав мер міста Вадим Бойченко.

Також, за його словами, через Маріуполь йдуть величезні колони в бік Донецька, Мелітополя. Вони наповнені мобілізованими та зброєю. Мер додав, що йому також відомо про три смуги оборони, які окупанти створюють на трьох напрямках – Запорізькому, Мелітопольському та Донецькому. А за цими оборонними смугами загарбники будують фортифікаційні споруди.

Нагадаємо, що за даними мерії, окупанти посилюють ППО навколо Маріуполя.

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