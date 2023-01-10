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Зброя – це фактично шлях до миру, – Столтенберг закликав посилити підтримку України

Сьогодні Євросоюз і НАТО підписали двосторонню декларацію про партнерство.

Зброя – це фактично шлях до миру, – Столтенберг закликав посилити підтримку України
Фото: EPA/UPG

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг закликав країни Європейського Союзу та Північноатлантичного альянсу посилити допомогу Україні.

Про це Столтенберг заявив на пресконференції з нагоди підписання декларації про співпрацю НАТО та ЄС.

Він закликав посилити підтримку України, в тому числі наданням додаткового озброєння.

"Зброя – це фактично шлях до миру (в Україні – ред.)", – зазначив генеральний секретар НАТО.

Столтенберг також звернувся до союзників і наголосив на важливості вкладати більше коштів в оборону, на необхідності усунути залежність від авторитарних режимів, відстоювати свободу та демократію.

Сьогодні Євросоюз і НАТО підписали двосторонню декларацію про партнерство, яке визначить співпрацю між двома організаціями на наступні роки.

У церемонії підписання, що відбулася у штаб-квартирі Альянсу, взяли участь генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг, президент Європейської ради Шарль Мішель та голова Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн.

Нагадаємо, у НАТО закликали Німеччину та інші країни Альянсу продовжити постачання зброї Україні. 

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