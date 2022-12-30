Надання Україні необхідної зброї - це найшвидший шлях до миру, - Столтенберг

Крім того, в НАТО вважають українські атаки на військові об'єкти в Росії абсолютно законними.

У НАТО закликали Німеччину та інші країни Альянсу продовжити постачання зброї Україні. Оскільки це найшвидший шлях до миру.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на слова генсека НАТО Єнса Столтенберга в інтерв'ю Frankfurter Allgemeine Zeitung.

"Це може звучати парадоксально, але військова підтримка України - це найшвидший шлях до миру", - заявив Столтенберг.

Також він заявив, що вважає українські атаки на військові об'єкти в Росії абсолютно законними.

"Кожна країна має право захищати себе. Україна теж", - сказав Столтенберг.

Відповідаючи на запитання, чи підтримує він надання Україні ракет середньої дальності, Столтенберг сказав, що існує постійний діалог між союзниками та з Україною щодо конкретних систем.

Він також зазначив, що раніше союзники по НАТО вже постачали Україні системи далекобійності. До них відносяться ракетні установки HIMARS, далекобійна артилерія та безпілотники.

Нагадаємо, на початку грудня Столтенберг сказав, що Росія намагається заморозити бойові дії в Україні перед поновленням нападу на початку наступного року. Тоді генеральний секретар НАТО додав, що зараз умов для мирного врегулювання війни немає.