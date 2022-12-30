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Російські ракети поцілили в інфраструктурний об’єкт і будинки на Миколаївщині

Люди не постраждали.

Російські ракети поцілили в інфраструктурний об’єкт і будинки на Миколаївщині
Фото: Анна Стешенко

Минулої доби внаслідок ракетного обстрілу о 9:30 було зруйновано складське приміщення приватного підприємства в одному з населених пунктів Коблівської громади Миколаївської області.

Про це повідомив у Telegram голова Миколаївської ОВА Віталій Кім.

“Протягом дня, 29 грудня, о 10:13, 10:27 та 14:00 ворог завдавав артилерійські удари по акваторії та портовій зоні Очаківської громади”, – йдеться у повідомленні.

Також вчора о 14:30 та 14:40 після ракетного обстрілу в населеному пункті Воскресенської громади пошкоджено об'єкт інфраструктури та житлові будинки. Внаслідок російських атак 29 грудня постраждалих немає.

У місті Миколаїв, Первомайському, Вознесенському та Баштанському районах день та ніч пройшли відносно спокійно.

 

Нагадаємо, вчора ворог атакував Україну ракетами Х-22, Х-32, С-300 та дронами Shahed-131/136.

 

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