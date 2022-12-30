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Учора Збройні сили знищили 690 окупантів, 8 танків і 58 крилатих ракет

Найбільших втрат противник зазнав на Лиманському та Бахмутському напрямках.

Учора Збройні сили знищили 690 окупантів, 8 танків і 58 крилатих ракет
Фото: Генштаб ЗСУ

З початку повномасштабного вторгнення в Україну російська армія втратила близько 105 250 військових. Минулої доби ЗСУ ліквідували близько 690 росіян і багато військової техніки.

Про це повідомляє у Facebook Генштаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 30.12 орієнтовно склали:

  • особового складу ‒ близько 105 250 (+690) осіб ліквідовано,
  • танків ‒ 3 026 (+8) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 6 059 (+12) од,
  • артилерійських систем – 2 010 (+6) од,
  • РСЗВ – 423 (+0) од,
  • засоби ППО ‒ 212 (+0) од,
  • літаків – 283 (+0) од,
  • гелікоптерів – 268 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1 740 (+23),
  • крилаті ракети ‒ 711 (+58),
  • кораблі /катери ‒ 16 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 4 683 (+8) од,
  • спеціальна техніка ‒ 180 (+1).

 

Нагадаємо, за минулу добу підрозділи Сил оборони відбили атаки окупантів в районах населених пунктів Стельмахівка і Білогорівка Луганської області та Соледар, Іванівське, Кліщіївка, Кам’янка, Авдіївка, Веселе, Водяне, Красногорівка і Мар’їнка на Донеччині.

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