Учора Збройні сили знищили 690 окупантів, 8 танків і 58 крилатих ракет

Найбільших втрат противник зазнав на Лиманському та Бахмутському напрямках.

З початку повномасштабного вторгнення в Україну російська армія втратила близько 105 250 військових. Минулої доби ЗСУ ліквідували близько 690 росіян і багато військової техніки.

Про це повідомляє у Facebook Генштаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 30.12 орієнтовно склали:

особового складу ‒ близько 105 250 (+690) осіб ліквідовано,

танків ‒ 3 026 (+8) од,

бойових броньованих машин ‒ 6 059 (+12) од,

артилерійських систем – 2 010 (+6) од,

РСЗВ – 423 (+0) од,

засоби ППО ‒ 212 (+0) од,

літаків – 283 (+0) од,

гелікоптерів – 268 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1 740 (+23),

крилаті ракети ‒ 711 (+58),

кораблі /катери ‒ 16 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 4 683 (+8) од,

спеціальна техніка ‒ 180 (+1).

Нагадаємо, за минулу добу підрозділи Сил оборони відбили атаки окупантів в районах населених пунктів Стельмахівка і Білогорівка Луганської області та Соледар, Іванівське, Кліщіївка, Кам’янка, Авдіївка, Веселе, Водяне, Красногорівка і Мар’їнка на Донеччині.