Учора Збройні сили знищили 690 окупантів, 8 танків і 58 крилатих ракет

З початку повномасштабного вторгнення в Україну російська армія втратила близько 105 250 військових. Минулої доби ЗСУ ліквідували близько 690 росіян і багато військової техніки.
Про це повідомляє у Facebook Генштаб ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 30.12 орієнтовно склали:
- особового складу ‒ близько 105 250 (+690) осіб ліквідовано,
- танків ‒ 3 026 (+8) од,
- бойових броньованих машин ‒ 6 059 (+12) од,
- артилерійських систем – 2 010 (+6) од,
- РСЗВ – 423 (+0) од,
- засоби ППО ‒ 212 (+0) од,
- літаків – 283 (+0) од,
- гелікоптерів – 268 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1 740 (+23),
- крилаті ракети ‒ 711 (+58),
- кораблі /катери ‒ 16 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 4 683 (+8) од,
- спеціальна техніка ‒ 180 (+1).
Нагадаємо, за минулу добу підрозділи Сил оборони відбили атаки окупантів в районах населених пунктів Стельмахівка і Білогорівка Луганської області та Соледар, Іванівське, Кліщіївка, Кам’янка, Авдіївка, Веселе, Водяне, Красногорівка і Мар’їнка на Донеччині.