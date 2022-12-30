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Удари по цілях у тилу Росії демонструють неефективність російської ППО проти дронів, – ISW

Росії складно протистояти повітряним загрозам глибоко всередині своєї території.

Удари по цілях у тилу Росії демонструють неефективність російської ППО проти дронів, – ISW
Фото: Telegram/МинОбороны России

Неодноразові українські удари по законних військових цілях далеко у тилу Росії демонструють неефективність російської ППО проти безпілотників.

Про це йдеться у звіті американського Інституту вивчення війни (ISW).

“Українські сили атакували авіабазу Енгельс з безпілотного літального апарату 29 грудня, протягом трьох днів після повідомлень про те, що протиповітряна оборона збила український БПЛА над Енгельсом і вбила трьох російських військовослужбовців”, – йдеться у звіті.

Міністерство оборони Великобританії  29 грудня заявило, що стає “все більш очевидним”, що Росії “складно протистояти повітряним загрозам глибоко всередині (своєї території)”.

Британці вважають, що російська протиповітряна оборона, ймовірно, намагається задовольнити високий попит на ППО для польових штабів поблизу лінії фронту в Україні, одночасно захищаючи стратегічні об’єкти, такі як авіабаза Енгельс.

“Повторні удари по авіабазі Енгельс, швидше за все, посилять критику мілблогерів про те, що Росія не може захистити власну територію від українських ударів. Відомий російський мілблогер засумнівався, як українські БПЛА та ракети долають такі відстані та проникають на територію Росії з “такою безкарністю”, і поставив під сумнів чесність відповіді російського Міноборони”, – зазначил в ISW.

Нагадаємо 26 грудня на російському військовому аеродромі Енгельс пролунав вибух, загинули три людини.

Місто Саратов розташоване на правому березі Волги за 458 км від кордону України. На іншому березі знаходиться містечко-супутник Енгельс, який обслуговує однойменну авіабазу. 

Раніше саме на цьому аеродромі були підірвані російські стратегічні бомбардувальники. З цієї бази злітають російські бомбардувальники, які завдають ракетних ударів по Україні. 

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