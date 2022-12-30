У Києві працює ППО

Людей просять перебувати в укриттях.

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У Києві працюють Сили протиповітряної оборони Збройних сил України.

Про це повідомили у Київській міській військовій адміністрації.

“Зберігайте спокій! До відбою повітряної тривоги перебувайте в укриттях!”, – зазначили у КМВА.

Нагадаємо, під час ранкової атаки 29 грудня Росія випустила по Україні 69 ракет. Силами і засобами Сил оборони України знищено 54 ворожі крилаті ракети.

У повітряному просторі Києва було зафіксовано 16 повітряних цілей, усіх їх знищила протиповітряна оборона. Унаслідок падіння уламків ракет поранено трьох людей.