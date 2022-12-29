У Київській міській військовій адміністрації підбили підсумки ранкової атаки ворога. У повітряному просторі міста було зафіксовано 16 повітряних цілей.
Усіх їх знищила протиповітряна оборона. Про це йдеться у Телеграм КМВА.
Наслідки падіння уламків ракет:
- у Дарницькому районі пошкоджено три приватних будинки, один автомобіль. Один з пошкоджених будинків внаслідок влучання уламків загорівся. Постраждали три особи. Усіх госпіталізовано з травмами різної ступеня важкості
- у Голосіївському районі виявлено уламки ракети на проїжджій частині та на території однієї із шкіл. Постраждалих немає
- у Солом'янському районі виявлено уламки ракети на проїжджій частині. Постраждалих немає
- у Печерському районі виявлено уламки ракети на дитячому майданчику та в одному з дворів, пошкоджено один автомобіль. Постраждалих немає
Нагадаємо, в Київській області внаслідок падіння уламків пошкоджено 11 будинків та медичний заклад. Даних про поранених поки немає.