У Київській міській військовій адміністрації підбили підсумки ранкової атаки ворога. У повітряному просторі міста було зафіксовано 16 повітряних цілей.

Усіх їх знищила протиповітряна оборона. Про це йдеться у Телеграм КМВА.

Наслідки падіння уламків ракет:

у Дарницькому районі пошкоджено три приватних будинки, один автомобіль. Один з пошкоджених будинків внаслідок влучання уламків загорівся. Постраждали три особи. Усіх госпіталізовано з травмами різної ступеня важкості

у Голосіївському районі виявлено уламки ракети на проїжджій частині та на території однієї із шкіл. Постраждалих немає

у Солом'янському районі виявлено уламки ракети на проїжджій частині. Постраждалих немає

у Печерському районі виявлено уламки ракети на дитячому майданчику та в одному з дворів, пошкоджено один автомобіль. Постраждалих немає

Нагадаємо, в Київській області внаслідок падіння уламків пошкоджено 11 будинків та медичний заклад. Даних про поранених поки немає.