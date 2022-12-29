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У КМВА підбили підсумки атаки на Київ: всі 16 ракет знищено, внаслідок падіння уламків поранено трьох людей

Пошкоджено будинки, авто, дороги, дитячий майданчик. 

У КМВА підбили підсумки атаки на Київ: всі 16 ракет знищено, внаслідок падіння уламків поранено трьох людей
Фото: Офіс генерального прокурора

У Київській міській військовій адміністрації підбили підсумки ранкової атаки ворога. У повітряному просторі міста було зафіксовано 16 повітряних цілей.

Усіх їх знищила протиповітряна оборона. Про це йдеться у Телеграм КМВА.

Наслідки падіння уламків ракет:

  • у Дарницькому районі пошкоджено три приватних будинки, один автомобіль. Один з пошкоджених будинків внаслідок влучання уламків загорівся. Постраждали три особи. Усіх госпіталізовано з травмами різної ступеня важкості
  • у Голосіївському районі виявлено уламки ракети на проїжджій частині та на території однієї із шкіл. Постраждалих немає
  • у Солом'янському районі виявлено уламки ракети на проїжджій частині. Постраждалих немає
  • у Печерському районі виявлено уламки ракети на дитячому майданчику та в одному з дворів, пошкоджено один автомобіль. Постраждалих немає

Нагадаємо, в Київській області внаслідок падіння уламків пошкоджено 11 будинків та медичний заклад. Даних про поранених поки немає. 

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