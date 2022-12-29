Бойові дії зайшли в глухий кут, – Буданов

Бойові дії в Україні зайшли в глухий кут, оскількі ні Україна, ні Росія не можуть досягти значних успіхів. Київ чекає на досконаліше озброєння від західних союзників, повідомив керівник Головного управління розвідки Міністерства оборони Кирило Буданов у інтервʼю BBC.

"Ситуація просто тупикова. Не рухається", – сказав Кирило Буданов в інтерв'ю ВВС.

Він сказав, що Росія "зараз повністю в глухому куті", зазнає дуже значних втрат, і він вважає, що Кремль вирішив оголосити чергову мобілізацію призовників. Але, додав він, українським силам все ще бракує ресурсів для просування вперед у багатьох сферах.

"Ми дуже чекаємо нових поставок зброї та надходження більш досконалого озброєння", – наголосив керівник ГУР.

Нагадаємо, Буданов у попередньому інтервʼю в грудні також говорив, що найбличжим часом ситуація на фронті докорінно не зміниться, навіть за рахунок мобілізованих окупантів. Росія перебуває в глухому куті і "намагається намагатися" наступати тільки в Бахмуті.