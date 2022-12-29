НКРЕКП перевірить дев’ять обленерго через недотримання графіків відключень

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП) проведе позапланові виїзні перевірки дев’яти операторів систем розподілу за зверненнями споживачів щодо недотримання графіків відключень.

Про це повідомляє НКРЕКП.

Рішення були прийняті Регулятором 27 грудня 2022 року на своєму засіданні. Підставою для проведення перевірок стали обґрунтовані звернення побутових споживачів про недотримання операторами систем розподілу (ОСР) графіків відключень від електропостачання.

Зазначається, що до НКРЕКП надходять численні звернення споживачів електричної енергії щодо:

нерівномірного (несправедливого) розподілу ОСР участі споживачів у заходах з розвантаження енергосистеми (графіках відключення), зокрема споживачі вказують, що ОСР відключають певні об’єкти постійно та на тривалий час, а певні об’єкти відключають на значно менш тривалий час або взагалі не відключають;

неповідомлення ОСР споживачів про перерви в електропостачанні, зокрема споживачі вказують на відсутність або неактуальність інформації про перерви в електропостачанні на вебсайтах операторів систем розподілу.

Зокрема, такі звернення надійшли щодо:

АТ «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО» від 1 споживача;

ПРАТ «ЗАКАРПАТТЯОБЛЕНЕРГО» від 2 споживачів;

ПРАТ «ДТЕК КИЇВСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» від 4 споживачів;

ПРАТ «ДТЕК КИЇВСЬКІ РЕГІОНАЛЬНІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» від 2 споживачів;

ПРАТ «ЛЬВІВОБЛЕНЕРГО» від 2 споживачів;

АТ «ДТЕК ОДЕСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» від 1 споживача;

ВАТ «ТЕРНОПІЛЬОБЛЕНЕРГО» від 2 споживачів;

АТ «ХМЕЛЬНИЦЬКОБЛЕНЕРГО» від 1 споживача;

АТ «ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО» від 2 споживачів.

Як повідомляється, в діях вказаних підприємств вбачаються ознаки порушення вимог Закону України «Про ринок електричної енергії», Кодексу систем розподілу та недотримання Ліцензійних умов з розподілу електричної енергії.

НКРЕКП наголошує, що відповідно до вимог законодавства при застосуванні аварійного розвантаження ОСР не повинен допускати дискримінацію між користувачами та має забезпечувати максимально можливий рівномірний розподіл обсягів зниження споживання між споживачами.

Нагадаємо, із 1 січня 2023 року в Україні зросте вартість електроенергії для непобутових споживачів. Для побутових споживачів тарифи залишаться незмінними.