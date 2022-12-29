В одному із сіл Івано-Франківської області під час масованої ракетної атаки по Україні одна з ракет потрапила у житловий будинок та не вибухнула. Про це повідомив заступник голови Офісу президента Кирило Тимошенко.

Фото: t.me/tymoshenko_kyrylo

"Ранок, село у Івано-Франківській області, майже за тисячу кілометрів від Росії. Прилітає ракета прямісінько в будинок, чудом не вибухає. Цинізму росіян немає меж", - написав Тимошенко.

Нагадаємо, зранку 29 грудня Росія завдала масованого ракетного удару по Україні. Попередньо повідомляється про запуск 120 ракет. Є влучання у Києві, Харкові, та Львові. У низці областей спрацювала ППО.