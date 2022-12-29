Окупанти атакували передмістя Запоріжжя, пошкоджено будівлі (оновлено)
Окупанти атакували передмістя Запоріжжя, пошкоджено будівлі (оновлено)
Російські сили в Бахмуті, можливо, наближаються до кульмінації, як у Херсоні у серпні, – ISW
Російські сили в Бахмуті, можливо, наближаються до кульмінації, як у Херсоні у серпні, – ISW
Виключення РФ з Радбезу ООН не має підтримки, - МЗС Естонії
Виключення РФ з Радбезу ООН не має підтримки, - МЗС Естонії
Ми пройдемо цю зиму, ракети та "шахеди" ворогу не допоможуть. Президент України виступив зі щорічним посланням до Верховної Ради
Ми пройдемо цю зиму, ракети та "шахеди" ворогу не допоможуть. Президент України виступив зі щорічним посланням до Верховної Ради
ЗСУ полонили групу окупантів біля Кремінної
ЗСУ полонили групу окупантів біля Кремінної
Книжковий ринок під час війни: підсумки року і 13 знакових українських новинок
Книжковий ринок під час війни: підсумки року і 13 знакових українських новинок
УПЦ МП відмовилася змінювати назву
УПЦ МП відмовилася змінювати назву
Анастасія Блищик: “Мама Саші не змінила своїх політичних поглядів. Вона надалі підтримує тих, хто вбив її сина”
Анастасія Блищик: “Мама Саші не змінила своїх політичних поглядів. Вона надалі підтримує тих, хто вбив її сина”
ГоловнаСуспільствоВійна

В селі на Івано-Франківщині ракета потрапила в будинок і не вибухнула

Фото опублікував заступник голови ОП.

В одному із сіл Івано-Франківської області під час масованої ракетної атаки по Україні одна з ракет потрапила у житловий будинок та не вибухнула. Про це повідомив заступник голови Офісу президента Кирило Тимошенко.

Фото: t.me/tymoshenko_kyrylo

"Ранок, село у Івано-Франківській області, майже за тисячу кілометрів від Росії. Прилітає ракета прямісінько в будинок, чудом не вибухає. Цинізму росіян немає меж", - написав Тимошенко.

Нагадаємо, зранку 29 грудня Росія завдала масованого ракетного удару по Україні. Попередньо повідомляється про запуск 120 ракет. Є влучання у Києві, Харкові, та Львові. У низці областей спрацювала ППО.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Теми: , ,
Читайте також