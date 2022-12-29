Окупанти атакували передмістя Запоріжжя, пошкоджено будівлі (оновлено)
Окупанти атакували передмістя Запоріжжя, пошкоджено будівлі (оновлено)
Російські сили в Бахмуті, можливо, наближаються до кульмінації, як у Херсоні у серпні, – ISW
Російські сили в Бахмуті, можливо, наближаються до кульмінації, як у Херсоні у серпні, – ISW
Виключення РФ з Радбезу ООН не має підтримки, - МЗС Естонії
Виключення РФ з Радбезу ООН не має підтримки, - МЗС Естонії
Ми пройдемо цю зиму, ракети та "шахеди" ворогу не допоможуть. Президент України виступив зі щорічним посланням до Верховної Ради
Ми пройдемо цю зиму, ракети та "шахеди" ворогу не допоможуть. Президент України виступив зі щорічним посланням до Верховної Ради
ЗСУ полонили групу окупантів біля Кремінної
ЗСУ полонили групу окупантів біля Кремінної
Книжковий ринок під час війни: підсумки року і 13 знакових українських новинок
Книжковий ринок під час війни: підсумки року і 13 знакових українських новинок
УПЦ МП відмовилася змінювати назву
УПЦ МП відмовилася змінювати назву
Анастасія Блищик: “Мама Саші не змінила своїх політичних поглядів. Вона надалі підтримує тих, хто вбив її сина”
Анастасія Блищик: “Мама Саші не змінила своїх політичних поглядів. Вона надалі підтримує тих, хто вбив її сина”
ГоловнаСуспільствоВійна

Над Києвом збили 16 ракет, - Кличко

У трьох районах зафіксовані руйнування.

Над Києвом збили 16 ракет, - Кличко
Віталій Кличко
Фото: Віталій Кличко фейсбук

Над Києвом, за попередньою інформацією, під час масованої ракетної атаки 29 грудня збито 16 ракет. Про це повідомив мер міста Віталій Кличко.

"За попередньою інформацією сил ППО, над Києвом знищено 15 ракет", - написав він, пізніше додавши, що збита ще одна.

Ракета над Київщиною 29 грудня 2022
Фото: скрин відео з тг-каналу Андрія Нєбитова
Ракета над Київщиною 29 грудня 2022

Нагадаємо, міська влада повідомила про руйнування у трьох районах Києва внаслідок ракетної атаки.  В Голосіївському районі пошкоджено промислове підприємство,  в Печерському районі - дитячий майданчик. В Дарницькому районі уламками пошкоджено два приватних будинки.

Фото: Офіс генерального прокурора

Фото: Офіс генерального прокурора

Фото: Офіс генерального прокурора

Фото: Офіс генерального прокурора

Фото: Офіс генерального прокурора

Фото: Офіс генерального прокурора

Фото: Офіс генерального прокурора

Фото: Офіс генерального прокурора

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Теми: , ,
Читайте також