Над Києвом, за попередньою інформацією, під час масованої ракетної атаки 29 грудня збито 16 ракет. Про це повідомив мер міста Віталій Кличко.

"За попередньою інформацією сил ППО, над Києвом знищено 15 ракет", - написав він, пізніше додавши, що збита ще одна.

Фото: скрин відео з тг-каналу Андрія Нєбитова Ракета над Київщиною 29 грудня 2022

Нагадаємо, міська влада повідомила про руйнування у трьох районах Києва внаслідок ракетної атаки. В Голосіївському районі пошкоджено промислове підприємство, в Печерському районі - дитячий майданчик. В Дарницькому районі уламками пошкоджено два приватних будинки.

Фото: Офіс генерального прокурора

Фото: Офіс генерального прокурора

Фото: Офіс генерального прокурора

Фото: Офіс генерального прокурора

Фото: Офіс генерального прокурора

Фото: Офіс генерального прокурора

Фото: Офіс генерального прокурора