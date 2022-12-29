Над Україною - понад 120 ракет, - Подоляк

Націлені вони на критичну інфраструктуру, підкреслили в ОПУ.

Росія під час масованої ракетної атаки випустила по Україні більш як 120 ракет. Про це повідомив радник голови Офісу президента Михайло Подоляк.

"29.12.22. Над усією більше 120 ракет, випущених «злобным русским миром», щоб зруйнувати критичну інфраструктуру і масово вбивати цивільних… Чекаємо на чергові пропозиції від «миротворців» про «мирне врегулювання», «гарантії безпеки для Росії» і про небажаність провокацій…", - написав він у Твіттері.

Нагадаємо, зранку вибухи пролунали у Києві та Харкові. Також про звуки вибухів повідомлялося у Львові. У низці областей працює ППО.