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Українські біженці зможуть отримати постійний статус у Канаді, - Трюдо

Цього року до Канади прибуло більше 135 тисяч українців.

Українські біженці зможуть отримати постійний статус у Канаді, - Трюдо
Фото: canada.mfa.gov.ua

Усі українці, які приїхали до Канади за тимчасовою міграційною програмою, запровадженою у зв’язку з війною, зможуть за бажанням отримати постійний статус у цій країні.

Про це повідомляє Укрінформ із посиланням на інтерв’ю прем’єр-міністра Канади Джастіна Трюдо телеканалу CBC.

“Багато українців, які приїхали до Канади, з нетерпінням очікують на можливість повернутися додому та долучитися до відбудови, але багато й охочих залишитися. Їм будуть раді, тож вони матимуть змогу одночасно бути славними канадцями та гордими українцями”, - сказав Трюдо.

Зазначається, що інтерв’ю Трюдо було записане у приміщенні пекарні в Торонто, якою володіють нащадки українських мігрантів.

Загалом цьогоріч до Канади прибули більш як 135 тис. українців, хоча не всі з них були біженцями. Від середини березня федеральний уряд затвердив понад 470 тис. спеціальних візових заявок від українців.

Нагадаємо, близько тижня тому Україна отримала від Канади додаткові 500 млн канадських доларів (367 млн доларів США) у межах кредитного договору між Україною та Канадою.

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