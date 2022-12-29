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Київську і Житомирську області попередили про загрозу ракетного обстрілу

Росія задіяла стратегічну авіацію. 

Київську і Житомирську області попередили про загрозу ракетного обстрілу
ППО (Ілюстративне фото)
Фото: Оперативний ЗСУ

Голова Київської обласної військової адміністрації Олексій Кулеба попередив про загрозу ракетного обстрілу.

Відповідне повідомлення він опублікував у Телеграм о 8:03.

"Київська область! Перебувайте в укриттях та безпечних місцях. Загроза ракетного обстрілу", – написав він.

Голова Житомирської ОВА Віталій Бунечко зазначив, що є загроза удару зі стратегічної авіації.

"Загроза масованого ракетного удару з використанням стратегічної авіації ворога! Не нехтуйте сигналами повітряної тривоги. Залишайтеся в укриттях!" – написав він.

Голова Миколаївської ОВА Віталій Кім тим часом повідомив про запуск ворогом ракет. За його інформацією, вони летять на Сумську область. 

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