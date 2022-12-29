​Росіяни готуються до "рішучих дій" на Луганщині, але поки неясно, до оборонних чи наступальних, - ISW

Експерти також вважають, що наступ росіян на Бахмут, ймовірно, наближається до кульмінації.

Російські окупаційні війська готуються до "рішучих дій" у Луганській області. Однак, поки незрозуміло, будуть це оборонні чи наступальні операції.

Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

Зазначається, що, ймовірно, це може бути "вирішальний наступ".

За спостереженнями інституту, російські війська продовжують накопичувати техніку та сили в Луганську. Групи ПДВ, які, ймовірно, раніше діяли на Херсонщині, схоже, передислокувалися до Луганської області.

Водночас аналітики вважають, що росіяни взимку менш схильні до проведення нового наступу в Запорізькій області.

Експерти також вважають, що наступ росіян на Бахмут, ймовірно, наближається до кульмінації. Військова доктрина США визначає кульмінацію як "точку, в якій сили більше не мають можливості продовжувати свою форму операцій, наступу або оборони", і "коли сили не можуть продовжувати атаку і повинні зайняти оборонну позицію або здійснити оперативну паузу".

При цьому, на думку аналітиків, досягнувши кульмінації, російські сили можуть продовжувати здійснювати неефективні штурми Бахмута невеликими групами, хоча ці штурми навряд чи призведуть до значних успіхів.

Разом із тим Кремль продовжує систематично заперечувати український суверенітет і повторювати, що Росія не має справжнього наміру вести переговори з Україною. Москва продовжує представляти передачу Сполученими Штатами Америки Україні систем протиповітряної оборони Patriot як "ескалацію російсько-американських відносин".

При цьому ISW прогнозує, що Путін не буде прагнути вступати у військовий конфлікт з НАТО у відповідь на надання Україні будь-якої із західних військових систем.

Нагадаємо, в Луганській області росіяни остерігаються просування ЗСУ, тому лишили лише одну понтонну переправу через річку Сіверський Донець.

Також раніше голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай спростував дані про звільнення Кремінної, але повідомив про певне просування українських військових біля цього населеного пункту.