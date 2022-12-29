У Росії мобілізований сержант побив до смерті свого капітана

У Челябінській області РФ заарештували старшого мобілізованого сержанта, який побив до смерті свого капітана.

Про це пише Радіо Свобода.

Видання зазначає, що “23 грудня в купе штабного вагона він посварився зі своїм командиром – теж мобілізованим капітаном”.

Між військовими виникла бійка, під час якої капітан отримав смертельні травми. Сержант, що почав бійку, як стверджується, був п'яний.

Проти військовослужбовця порушили кримінальну справу за статтею про насильницькі дії стосовно начальника.

“Цю статтю було оновлено 24 вересня, через кілька днів після оголошення президентом Росії Володимиром Путіним часткової мобілізації в Росії. Новий варіант передбачає більш суворе покарання, якщо злочин був скоєний у період мобілізації або у воєнний час”, – йдеться у повідомленні.

З урахуванням змін сержанту може загрожувати від 5 до 15 років позбавлення волі.

Зазначимо, пияцтво та бійки у військових частинах з російськими мобілізованими є непоодинокими.

Нагадаємо, у Росії збираються підвищити максимальний призовний вік – з 27 до 30 років. Окрім того, російський міністр оборони Сергій Шойгу запропонував збільшити чисельність армії до 1,5 млн осіб, тобто призвати ще 350 000.