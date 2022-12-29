ЗСУ полонили групу окупантів біля Кремінної
ЗСУ полонили групу окупантів біля Кремінної
УПЦ МП відмовилася змінювати назву
УПЦ МП відмовилася змінювати назву
Крах російської легітимності в ООН
Крах російської легітимності в ООН
Виключення РФ з Радбезу ООН не має підтримки, - МЗС Естонії
Виключення РФ з Радбезу ООН не має підтримки, - МЗС Естонії
Анастасія Блищик: “Мама Саші не змінила своїх політичних поглядів. Вона надалі підтримує тих, хто вбив її сина”
Анастасія Блищик: “Мама Саші не змінила своїх політичних поглядів. Вона надалі підтримує тих, хто вбив її сина”
Книжковий ринок під час війни: підсумки року і 13 знакових українських новинок
Книжковий ринок під час війни: підсумки року і 13 знакових українських новинок
Ми пройдемо цю зиму, ракети та "шахеди" ворогу не допоможуть. Президент України виступив зі щорічним посланням до Верховної Ради
Ми пройдемо цю зиму, ракети та "шахеди" ворогу не допоможуть. Президент України виступив зі щорічним посланням до Верховної Ради
Російські сили в Бахмуті, можливо, наближаються до кульмінації, як у Херсоні у серпні, – ISW
Російські сили в Бахмуті, можливо, наближаються до кульмінації, як у Херсоні у серпні, – ISW
ГоловнаСуспільствоВійна

У Росії мобілізований сержант побив до смерті свого капітана

Між військовими виникла бійка.

У Росії мобілізований сержант побив до смерті свого капітана
Ілюстративне фото
Фото: 24 канал

У Челябінській області РФ заарештували старшого мобілізованого сержанта, який побив до смерті свого капітана.

Про це пише Радіо Свобода.

Видання зазначає, що “23 грудня в купе штабного вагона він посварився зі своїм командиром – теж мобілізованим капітаном”. 

Між військовими виникла бійка, під час якої капітан отримав смертельні травми. Сержант, що почав бійку, як стверджується, був п'яний.

Проти військовослужбовця порушили кримінальну справу за статтею про насильницькі дії стосовно начальника. 

“Цю статтю було оновлено 24 вересня, через кілька днів після оголошення президентом Росії Володимиром Путіним часткової мобілізації в Росії. Новий варіант передбачає більш суворе покарання, якщо злочин був скоєний у період мобілізації або у воєнний час”, – йдеться у повідомленні.

З урахуванням змін сержанту може загрожувати від 5 до 15 років позбавлення волі. 

Зазначимо, пияцтво та бійки у військових частинах з російськими мобілізованими є непоодинокими. 

Нагадаємо, у Росії збираються підвищити максимальний призовний вік – з 27 до 30 років. Окрім того, російський міністр оборони Сергій Шойгу запропонував збільшити чисельність армії до 1,5 млн осіб, тобто призвати ще 350 000.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Теми: , ,
Читайте також