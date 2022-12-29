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МЗС України висловило протест через візит путінського чиновника Кирієнка на ЗАЕС

Україна очікує на реакцію МАГАТЕ.

МЗС України висловило протест через візит путінського чиновника Кирієнка на ЗАЕС
Фото: gipoteza.org

МЗС України висловило рішучий протест у зв’язку з незаконним в’їздом російського чиновника Сергія Кирієнка на тимчасово окуповану територію Запорізької області. Зокрема, він відвідав захоплену росіянами Запорізьку АЕС

Про це повідомила пресслужба МЗС України.

“Цей крок Кремля також демонструє повне ігнорування з його боку вимог трьох резолюцій Ради керуючих МАГАТЕ, які вимагають від Росії негайно вивести своїх військовослужбовців та інший персонал із Запорізької атомної електростанції”, - наголосили в МЗС.

У міністерстві підкреслили, що розраховують на дієві та ефективні зусилля держав-членів МАГАТЕ.

Також Україна очікує на реакцію Генерального директора МАГАТЕ Рафаеля Гроссі, оскільки РФ скоює злочини стосовно ядерних об’єктів України та цинічно нехтує діючими нормами ядерної безпеки і захищеності. 

Нагадаємо, окупаційний енергетичний оператор "Росатом" проводить впровадження власної моніторингової системи на території захопленої Запорізької атомної електростанції.

Як раніше повідомлялось, голова МАГАТЕ Рафаель Гроссі зустрівся в Москві з гендиректором “Росатому” Олексієм Ліхачовим, і запропонував створення охоронної зони на окупованій росіянами Запорізькій АЕС. 

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