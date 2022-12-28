Росіяни обстріляли п’ять громад Сумщини

При обстрілах обійшлось без людських жертв.

За 28 грудня російські окупанти завдали 70 ударів по п’яти прикордонних громадах Сумської області.

Про це повідомив голова Сумської ОВА Дмитро Живицький.

Зокрема, Миропільська громада зазнала мінометного обстрілу з території Росії,зафіксовано 13 вибухів.

Також тричі окупанти вдарили по Зноб-Новгородській громаді, росіяни випустили 14 мін та стріляли з автоматів.

Ще 10 ворожих снарядів із САУ розірвалися на прикордонні Середино-Будської громади.

На Краснопільську громаду росіяни скинули вибухівку з квадрокоптеру, а Білопільську громаду ворог обстріляв із мінометів - 18 прильотів та артилерії - 15 прильотів.

У всіх випадках обійшлось без людських жертв.

Нагадаємо, російські окупаційні війська у середу, 28 грудня, обстріляли Олешки в Херсонській області.