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Росіяни обстріляли п’ять громад Сумщини

При обстрілах обійшлось без людських жертв. 

Росіяни обстріляли п’ять громад Сумщини
Фото: Дмитро Живицький

За 28 грудня російські окупанти завдали 70 ударів по п’яти прикордонних громадах Сумської області

Про це повідомив голова Сумської ОВА Дмитро Живицький

Зокрема, Миропільська громада зазнала мінометного обстрілу з території Росії,зафіксовано 13 вибухів.

Також тричі окупанти вдарили по Зноб-Новгородській громаді, росіяни випустили 14 мін та стріляли з автоматів. 

Ще 10 ворожих снарядів із САУ розірвалися на прикордонні Середино-Будської громади.

На Краснопільську громаду росіяни скинули вибухівку з квадрокоптеру, а Білопільську громаду ворог обстріляв із мінометів - 18 прильотів та артилерії - 15 прильотів. 

У всіх випадках обійшлось без людських жертв.  

Нагадаємо, російські окупаційні війська у середу, 28 грудня, обстріляли Олешки в Херсонській області.

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