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У Харкові зараз близько 1,1 млн жителів, - Терехов

До міста прибувають переселенці з Ізюма, Куп'янська, Вовчанська.

У Харкові зараз близько 1,1 млн жителів, - Терехов
Фото: скрін

Мер Харкова Ігор Терехов відзначив тенденцію до повернення мешканців у Харків у зимовий період та повідомив, що місто також приймає у себе жителів звільнених від окупації районів Харківської області.

Про це повідомляє Інтерфакс-Україна.

На запитання, чи виїжджають із Харкова жителі у зимовий період, він відповів: "Ні-ні, зовсім навпаки: у нас у місто приїжджають люди, харків'яни".

За словами мера, зараз у місті перебуває близько 1,1 млн осіб. 

"Зараз я оцінюю, що у місті Харкові нині перебуває десь мільйон сто тисяч жителів міста Харкова. Є люди, які приїхали до нас з деокупованих територій – це я маю на увазі Ізюм, Куп'янськ, Вовчанськ. Ми розселяємо у гуртожитках, у нас є така можливість, і вони зараз у місті", - розповів Терехов.

Нагадаємо, що російські війська вранці 28 грудня завдали ракетних ударів по Харкову із зенітно-ракетних комплексів С-300. При цьому ракетний удар не вплинув на енергосистему. 

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