Під час перебування блогерки в ув’язненні та протягом судового "розгляду справи" було зафіксовано неодноразові випадки застосування засобів морального та фізичного тиску.

Фото: Крымский процесс

Російська окупаційна влада в Криму засудила українську блогерку Ірину Данилович до 7 років позбавлення волі з відбуванням покарання у колонії загального режиму та штрафу у розмірі 50 тисяч рублів.

Про це повідомили в Міністерстві закордонних справ України.

За інформацією відомства, Данилович висвітлювала теми прав медичних працівників, а також співпрацювала з низкою незалежних ЗМІ, які висвітлювали політичні судові процеси в тимчасово окупованому Криму.

"Наприкінці квітня 2022 року її було викрадено російськими силовиками та ув’язнено в СІЗО м. Сімферополя. Ірині Данилович були висунуті абсурдні звинувачення в "незаконному зберіганні вибухових речовин" – вже "традиційний" фейк, який використовується російською окупаційною владою по відношенню до українських активістів", - йдеться в заяві МЗСУ.

У міністерстві зазначили, що під час перебування блогерки в ув’язненні та протягом судового "розгляду справи" було зафіксовано неодноразові випадки застосування "засобів морального та фізичного тиску, відверте ігнорування необхідності надання медичного догляду".

На арешт Ірини Данилович відреагували в Генеральній Асамблеї ООН - у Резолюції від 15 грудня "Ситуація з правами людини в тимчасово окупованій Автономній Республіці Крим та місті Севастополі, Україна" Організація Об'єднаних Націй засудила дії російської окупаційної влади.

У МЗС заявили, що засуджують такий "вирок" і закликали міжнародну спільноту тиснути на РФ, аби та звільнила усіх українських громадян, які незаконно ув’язнені на півострові. Також Україна вимагає запровадити санкційні обмеження щодо посадових осіб, які причетні до переслідувань українців.

Нагадаємо, Данилович затримали 29 квітня дорогою з Коктебеля у Феодосію, коли вона їхала з роботи. У її будинку в селі Владиславівка під Феодосією провели обшук, вилучили телефон і ноутбук.