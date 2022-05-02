У Криму заарештували блогерку Ірину Данілович

Її затримали нібито через “зв’язки з іноземною державою"

У Криму російські окупанти заарештували блогерку Ірину Данілович.

Про це пише видання zmina.info з посиланням на власні джерела.

Її затримали 29 квітня дорогою з Коктебеля у Феодосію, коли вона їхала з роботи. У її будинку в селі Владиславівка під Феодосією провели обшук, вилучили телефон і ноутбук.

За словами рідних Данілович, арешт пояснили “зв’язками з іноземною державою", затримали жінку нібито на 10 днів.

Данілович працювала медсестрою та вела сторінку в соцмережах, а також кілька блогів на різних сайтах, присвячених правам медпрацівників і проблемам охорони здоров’я на території півострова.

Видання зазначає, що до початку широкомасштабного наступу РФ в окупованому Криму було ув’язнено 13 медійників. Це: Осман Аріфмеметов, Марлен (Сулейман) Асанов, Асан Ахтемов, Ремзі Бекіров, Тимур Ібрагімов, Сервер Мустафаєв, Сейран Салієв, Амет Сулейманов, Руслан Сулейманов та Рустем Шейхалієв, журналісти Олексій Бессарабов, Владислав Єсипенко, а також Наріман Джелял, перший заступник голови Меджлісу кримськотатарського народу, в минулому журналіст.

10 березня 2021 року в Сімферополі ФСБ затримала громадянина України, журналіста “Радіо Свобода” Владислава Єсипенка.

Російська спецслужба інкримінує йому порушення ч. 1 ст. 223.1 Кримінального кодексу РФ (“незаконне виготовлення, перероблення або ремонт вогнепальної зброї, її основних частин…”). 16 березня ФСБ РФ заявила, що Єсипенко нібито вів “розвідувально-підривну діяльність в інтересах українських спецслужб”, а саме “здійснював фото- і відеофіксацію місцевості, об’єктів життєзабезпечення і місць масового перебування людей” у Криму.

Нагадаємо, 28 квітня внаслідок обстрілу Києва окупантами загинула журналістка “Радіо Свобода” Віра Гирич.