Росія знову обстріляла міст через Дністровський лиман на Одещині

Сьогодні Росія завдала нового ракетного удару по мосту через Дністровський лиман в Одеській області.

Про це повідомив речник Одеської військової адміністрації Сергій Братчук.

“Ворог здійснив ракетний обстріл мосту через Дністровський лиман”, – написав він.

Інформація уточнюється.

Оновлення. Керівник Одеської ОВА Максим Марченко повідомив, що внаслідок обстрілу моста ніхто не постраждав. Також Марченко додав, що в Одеському районі сили ППО збили ворожий ударний БпЛА.

Нагадаємо, РФ вже обстрілювала міст – востаннє 27 квітня.

26 квітня росіяни завдали по Одещині трьох ракетних ударів. Один із них припав на міст біля Затоки. Ще одна ракета впала у воду, а третя вибухнула неподалік мосту.

23 квітня ворог атакував ракетами саму Одесу. Внаслідок влучання в будинок загинули вісім людей, зокрема родина: Явкіна Людмила, її дочка Явкіна Валерія та тримісячна онука Кіра. Поранень зазнали щонайменше 18 людей.

Росіяни після ракетної атаки на житловий будинок збрехали, що нібито вразили зброю, надіслану Україні.