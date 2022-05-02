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Росія знову обстріляла міст через Дністровський лиман на Одещині

Інформація уточнюється.

Росія знову обстріляла міст через Дністровський лиман на Одещині
Міст (ілюстративне фото)
Фото: Главком

Сьогодні Росія завдала нового ракетного удару по мосту через Дністровський лиман в Одеській області.

Про це повідомив речник Одеської військової адміністрації Сергій Братчук.

“Ворог здійснив ракетний обстріл мосту через Дністровський лиман”, – написав він. 

Інформація уточнюється.

Оновлення. Керівник Одеської ОВА Максим Марченко повідомив, що внаслідок обстрілу моста ніхто не постраждав. Також Марченко додав, що в Одеському районі сили ППО збили ворожий ударний БпЛА.

Нагадаємо, РФ вже обстрілювала міст – востаннє 27 квітня.

26 квітня росіяни завдали по Одещині трьох ракетних ударівОдин із них припав на міст біля Затоки. Ще одна ракета впала у воду, а третя вибухнула неподалік мосту. 

23 квітня ворог атакував ракетами саму Одесу. Внаслідок влучання в будинок загинули вісім людей, зокрема родина: Явкіна Людмила, її дочка Явкіна Валерія та тримісячна онука Кіра. Поранень зазнали щонайменше 18 людей. 

Росіяни після ракетної атаки на житловий будинок збрехали, що нібито вразили зброю, надіслану Україні.

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