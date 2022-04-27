Росія повторно обстріляла міст через Дністровський лиман у Одеській області

О 6:45 27 квітня Росія завдала нового ракетного удару по мосту через Дністровській лиман в Одеській області.

Про це повідомив голова правління "Укрзалізниці" Олександр Камишін у Telegram.

"Постраждалих залізничників немає. Ступінь ураженості інфраструктури зможемо визначити після закінчення повітряної тривоги", – написав він.

Це вже другий за добу обстріл мосту через Дністровський лиман. Вчора росіяни завдали по Одещині трьох ракетних ударів. Один із них припав на міст біля Затоки. Ще одна ракета впала у воду, а третя вибухнула неподалік мосту.

Минулого тижня ворог атакував ракетами саму Одесу. Внаслідок влучання в будинок загинули вісім людей, зокрема родина – Явкіна Людмила, її дочка Явкіна Валерія та тримісячна онука Кіра. Поранені ще щонайменше 18 людей.

Росіяни після ракетної атаки на житловий будинок збрехали, що нібито вразили зброю, надіслану Україні.