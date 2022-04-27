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ЗСУ завдали удару по позиціях ворога на острові Зміїний, влучили в пункт управління та знищили ЗРК "Стріла-10"

Загальні ворожі втрати за добу на Півдні: 16 російських окупантів, 1 танк та 4 одиниці автомобільної технікі.

ЗСУ завдали удару по позиціях ворога на острові Зміїний, влучили в пункт управління та знищили ЗРК "Стріла-10"
Фото: ДПСУ

ЗСУ завдали удару по позиціях ворога на острові Зміїний, влучили в пункт управління та знищили ЗРК "Стріла-10". Про це повідомляє оперативне командування "Південь".

"В Чорноморській операційній зоні нашими силами нанесено ураження по ворожих позиціях на острові Зміїному. Зафіксовано влучання в пункт управління, знищення зенітно-ракетного комплексу «Стріла-10», втрати рашистів уточнюються", – йдеться в повідомленні.

Також повідомляється, що "корабельне угруповання флоту противника переформатовано в бік зменшення".

"Напередодні псевд-референдуму в Херсонській області окупаційна влада намагається призначити своє “керівництво” з числа місцевих колаборантів, продовжуючи агітацію і спроби продовольчого підкупу місцевого населення. Вдячні жителям Херсонщини, що незламні перед ворожими підступами.

Ворог намагався просунутись в бік Миколаївщині в районі селищ Таврийське й Нова Зоря, але успіху на мав, зазнав суттєвих втрат і ретирувався.

Загальні ворожі втрати за добу на Півдні складають 16 російських окупантів, 1 танк та 4 одиниці автомобільної технікі, дві з них броньовані.

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