Унаслідок ракетного обстрілу Одеської області пошкоджено міст біля Затоки
Унаслідок ракетного обстрілу Одеської області пошкоджено міст біля Затоки
Аварія на ЧАЕС так чи інакше сталася б, - уцілілий інженер ЧАЕС Столярчук
Аварія на ЧАЕС так чи інакше сталася б, - уцілілий інженер ЧАЕС Столярчук
Окупанти представили в Херсоні "своїх" голів міськради та ОДА
Окупанти представили в Херсоні "своїх" голів міськради та ОДА
Максим Козицький: «Чи можливі наступні удари по Львову? Звичайно, що можливі, як і по будь-якій точці в Україні»
Максим Козицький: «Чи можливі наступні удари по Львову? Звичайно, що можливі, як і по будь-якій точці в Україні»
Бородянського півника передали до музею разом із шафкою
Бородянського півника передали до музею разом із шафкою
Генштаб спростував чутки про те, що Чонгарський міст не замінували
Генштаб спростував чутки про те, що Чонгарський міст не замінували
Андрій Білецький: «Маріуполь відтягує для України битву за Донбас»
Андрій Білецький: «Маріуполь відтягує для України битву за Донбас»
“Я бачила з вікна, як знищили будинок, у якому прожила все життя”: 30 днів у заблокованому Маріуполі
“Я бачила з вікна, як знищили будинок, у якому прожила все життя”: 30 днів у заблокованому Маріуполі
СБУ затримала інженера заводу Укроборонпрому за підозрою в причетності до коригування вогню
СБУ затримала інженера заводу Укроборонпрому за підозрою в причетності до коригування вогню
ГоловнаСуспільствоВійна

ЗСУ на Херсонщинили знищили російський склад з боєприпасами, - Вілкул

Крім того більше 70 російських військових не повернуться додому живими.

ЗСУ на Херсонщинили знищили російський склад з боєприпасами, - Вілкул
Олександр Вілкул

На Херсонщині ЗСУ знищили російський склад з боєприпасами. Про це повідомляє начальник військової адміністрації Кривого Рогу Олександр Вілкул. 

"В районі Великої Олександрівки Херсонської області ЗСУ знищили склад з боєприпасами і велику кількість особистого складу ворога - це більше 70 людей. Орки несуть втрати і в інших місцях", - написав Вілкул.

Він також додав, що в одному з зіткнень українські військові взяли в полон трьох російських військовослужбовців, "які виявилися дуже балакучими".

"Ми маємо додаткову інформацію щодо противника", - написав Вілкул.

Начальник ОВА Кривого Рогу зазначив, що в районі Новодмитрівки, Білої Криниці, Миколаївки, Малої Шестерні, Трудолюбівки та Осокорівки росіяни продовжують здійснювати область. Станом на 26 квітня, одна людина поранена. Однак загалом ситуація в Криворізькому районі контрольована. 

Нагадаємо, що 27 квітня Олександр Вілкул повідомляв, що російські війська збільшили інтенсивність обстрілів населених пунктів Дніпропетровської області в напрямку Кривого Рогу. 

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: , , ,
Читайте також