ЗСУ на Херсонщинили знищили російський склад з боєприпасами, - Вілкул

Крім того більше 70 російських військових не повернуться додому живими.

На Херсонщині ЗСУ знищили російський склад з боєприпасами. Про це повідомляє начальник військової адміністрації Кривого Рогу Олександр Вілкул.

"В районі Великої Олександрівки Херсонської області ЗСУ знищили склад з боєприпасами і велику кількість особистого складу ворога - це більше 70 людей. Орки несуть втрати і в інших місцях", - написав Вілкул.

Він також додав, що в одному з зіткнень українські військові взяли в полон трьох російських військовослужбовців, "які виявилися дуже балакучими".

"Ми маємо додаткову інформацію щодо противника", - написав Вілкул.

Начальник ОВА Кривого Рогу зазначив, що в районі Новодмитрівки, Білої Криниці, Миколаївки, Малої Шестерні, Трудолюбівки та Осокорівки росіяни продовжують здійснювати область. Станом на 26 квітня, одна людина поранена. Однак загалом ситуація в Криворізькому районі контрольована.

Нагадаємо, що 27 квітня Олександр Вілкул повідомляв, що російські війська збільшили інтенсивність обстрілів населених пунктів Дніпропетровської області в напрямку Кривого Рогу.