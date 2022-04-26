Поки що тимчасово.

Американські дипломати повернулися до України вперше з початку повномасштабного вторгнення Росії. Про це повідомляє The New York Times.

Видання пише, що за інформацією речника Держдепартаменту США, дипломати повернулися до Львова ненадовго. Вони зустрілися з українськими чиновниками і повернулися до Польщі.

Як повідомляє NYT, повернення дипломатів стало першим кроком до можливого відновлення роботи американського посольства в Києві.

Нагадаємо, що держсекретар США Ентоні Блінкен та голова Пентагону Ллойд Остін провели близько трьох годин з президентом України Володимиром Зеленським та його командою в Києві. За інформацією глави ОП Андрія Єрмака, протягом візиту була досягнута домовленість про додаткову військову допомогу Україні у розмірі 322 млн доларів.