Міноборони Росії погрожує ударами по британських радниках у Києві

Міністерство оборони Росії у відповідь на заяву британців про те, що Україна цілком має право завдавати ударів одержаною від Заходу зброєю по цілях на території Росії, пригрозило ударами по "центрах ухвалення рішень у Києві", де, як стверджують російські військові, сидять британські радники.

Про це пише Бі-бі-сі.

Заступник міністра оборони Британії Джеймс Хіпі 26 квітня сказав, що Україна має законне право бити по шляхах постачання військ на території Росії, і водночас зазначив, що деякі види озброєнь, отримані від західних країн, мають відповідну далекобійність.

"Хочемо наголосити, що пряме провокування Лондоном київського режиму на такі дії, в разі спроби їх реалізації, негайно призведуть до нашої пропорційної відповіді. Як ми попереджали, російські збройні сили перебувають у цілодобовій готовності до завдання відповідних ударів високоточною зброєю великої дальності по центрах ухвалення рішень у Києві",– відповіло на це Міноборони Росії (цитата з РИА Новости).

Міністерство додало, що "радники з числа підданих однієї із західних країн, що перебувають в українських центрах прийняття рішень у Києві, не обов'язково будуть проблемою" у разі таких ударів.

Ударами по українських "центрах ухвалення рішень" Росія погрожувала й раніше. Чи насправді в цих "центрах" присутні іноземні радники – достовірної інформації про це немає.