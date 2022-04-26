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На Азовсталі перебуває щонайменше дві тисячі цивільних осіб, - Білецький

Точну кількість порахувати неможливо.

На Азовсталі перебуває щонайменше дві тисячі цивільних осіб, - Білецький
Фото: АЗОВ

На Азовсталі перебуває щонайменше дві тисячі цивільних осіб. Про це в інтерв’ю LB.ua заявив засновник полку “Донбас” Андрій Білецький. Проте точна кількість людей невідома, оскільки на завод пускали усіх, хто тікав від обстрілів, і люди ховаються у бункерах і капітальних спорудах, не пов’язаних між собою.

“Постійно знаходять нові бункери. Інколи лише після того, як по якійсь будівлі було завдано удару і в ній знаходять поранених і вбитих, виявляється, що там були цивільні люди”, - розповів Білецький. 

Він зазначив, що з цивільними на заводі панує хаос.

“Їх пробують порахувати, щоб розподіляти харчі і воду, медикаменти, але це надзвичайно складно зробити. Відомо, що там перебуває не менш як 200 дітей і 400 жінок. Але це виключно ті, що чітко пораховані, перебувають у тих самих бункерах, що й військові або поряд з ними. Абсолютну більшість порахувати неможливо, відповідно кількість дітей і жінок насправді може бути в рази більшою... Але як мінімум дві тисячі людей перебувають на Азовсталі”, - заявив засновник “Азову”. 

Також, на думку Білецького, в Маріуполі перебувало близького 100 тисяч людей, але “значна частина їх загинула”.

“Разом з внутрішньо переміщеними людьми з Донецька і з окупованих територій перед війною в Маріуполі жило майже 600 тисяч людей. Вважається, що не менш як 300 тисяч людей Маріуполь покинуло. Десятки тисяч людей опинилися в російських концтаборах або вивезені в Росію, за Урал. Ніхто не може порахувати, але однозначно понад 100 тисяч цивільних людей перебувають у місті. Безумовно, частина цих людей загинула і перебуває під завалами, на які перетворено абсолютно все місто. Думаю, що мова може йти про декілька десятків тисяч загиблих цивільних”, - зазначив Білецький і додав:.

“Поки не припинили працювати рятувальні служби, було знайдено більш як 3 тисячі загиблих цивільних людей, мешканців міста. І на той час Маріуполь не контролювався росіянами, і знищено було, як вважалося, від 5 до 10% житлового фонду. Зараз він знищений на 90%. Ми можемо просто помножити цю цифру - і отримаємо десятки тисяч”. 

Нагадаємо, за словами Білецького, зараз у Маріуполі перебуває близько 10% усього особового складу російських військ. За минулу ніч було здійснено 35 авіаударів по заводу “Азовсталь”.

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