У вівторок, 26 квітня, українські військові збили російську ракету поблизу Запоріжжя.

Про це повідомив речник ЗОВА Іван Арєф’єв.

"Ще один "прильот" за сьогодні. Цього разу біля обласного центру, в районі села Спасівка. Ракету знищено силами ППО Сил оборони Запорізького краю", – зазначили у пресслужбі Запорізької ОВА.

Сьогодні вранці Росія завдала удару по обласному центру.

Голова ОВА Олександр Старух розповів, що ракети влучили на територію одного з підприємств. Загинула цивільна людина, яка працювала черговим електриком, поранено собаку.

Як повідомляли, сьогодні українська армія збила ракету російських окупантів ПЗРК "Ігла" над Дніпропетровською областю. Уламки впали у полі. Ніхто не постраждав.