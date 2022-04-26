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На Донеччині обстріли тривають практично по усій лінії фронту, сьогодні вже загинуло двоє цивільних

Є шестеро поранених.

На Донеччині обстріли тривають практично по усій лінії фронту, сьогодні вже загинуло двоє цивільних
Фото: t.me/pavlokyrylenko_donoda

Сьогодні у Донецькій області обстріли тривають практично по усій лінії фронту.

Про це повідомив голова Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко.

Наразі відомо про щонайменше 2 загиблих цивільних – у Нью-Йорку та Травневому, а також про 6 поранених (у Мар'їнці, Великій Новосілці, Нью-Йорку та Лимані).

В Авдіївці російські війська завдали ракетних авіаційних ударів по місту. Постраждала Центральна міська лікарня, школа, житлові багатоповерхівки.

Фото: t.me/pavlokyrylenko_donoda

Стабільно напружено на Мар'їнському напрямку: Збройні сили України відбили чергову спробу наступу російських окупаційних військ.

Фото: t.me/pavlokyrylenko_donoda

“Натомість росіяни обстріляли Красногорівку, пошкодили трансформатор та залишили місто без електрики. Ремонтники одразу приступили до відновлення і на даний час електропостачання вже вдалося відновити”, – зазначив Кириленко.

Фото: t.me/pavlokyrylenko_donoda

Фото: t.me/pavlokyrylenko_donoda

Нагадаємо, на Донеччині за добу поліція задокументувала 18 російських обстрілів, унаслідок яких загинуло чотири особи. Поранено 11 осіб.

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