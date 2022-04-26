На Донеччині за добу поліція задокументувала 18 російських обстрілів, унаслідок яких загинуло чотири особи. Поранено 11 осіб.

Про це повідомили в Національній поліції України.

У Лимані жертвами росіян стали 9-річна дівчинка та 14-річний хлопець.

Загалом упродовж минулої доби росіяни обстріляли 16 населених пунктів.

Ворог вдарив по таких населених пунктах: Маріуполь, Лиман, Авдіївка, Мар’їнка, Новогродівка, Торецьк, Велика Новосілка, Новомихайлівка, Шандриголове, Середнє, Ямпіль, Красногорівка та Новокалинове Очеретинської громади, Солодке, Времівка, Шахтар.

Росіяни обстрілювали мирне населення з авіації, ракетних установок, реактивних систем залпового вогню «Град», танків, важкої артилерії.

Руйнувань зазнали щонайменше 37 цивільних об’єктів: житлові будинки, залізнична та комунальна інфраструктура, адмінбудівлі.

Поліцейські зібрали докази воєнних злочинів РФ. Відкрито кримінальні провадження за ст. 438 (порушення законів і звичаїв війни) Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, на Великдень російські окупанти вбили пʼятьох цивільних мешканців Донеччини. Ще пʼятеро людей зазнали поранень.