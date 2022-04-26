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Унаслідок обстрілів Донеччини загинуло ще чотири людини, зокрема двоє дітей

Руйнувань зазнали щонайменше 37 цивільних об’єктів.

Унаслідок обстрілів Донеччини загинуло ще чотири людини, зокрема двоє дітей

На Донеччині за добу поліція задокументувала 18 російських обстрілів, унаслідок яких загинуло чотири особи. Поранено 11 осіб.

Про це повідомили в Національній поліції України.

У Лимані жертвами росіян стали 9-річна дівчинка та 14-річний хлопець.

Загалом упродовж минулої доби росіяни обстріляли 16 населених пунктів. 

Ворог вдарив по таких населених пунктах: Маріуполь, Лиман, Авдіївка, Мар’їнка, Новогродівка, Торецьк, Велика Новосілка, Новомихайлівка, Шандриголове, Середнє, Ямпіль, Красногорівка та Новокалинове Очеретинської громади, Солодке, Времівка, Шахтар.

Росіяни обстрілювали мирне населення з авіації, ракетних установок, реактивних систем залпового вогню «Град», танків, важкої артилерії.

Руйнувань зазнали щонайменше 37 цивільних об’єктів: житлові будинки, залізнична та комунальна інфраструктура, адмінбудівлі.

Поліцейські зібрали докази воєнних злочинів РФ. Відкрито кримінальні провадження за ст. 438 (порушення законів і звичаїв війни) Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, на Великдень російські окупанти вбили пʼятьох цивільних мешканців Донеччини. Ще пʼятеро людей зазнали поранень.

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