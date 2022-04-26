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Над Запорізькою АЕС на низькій висоті пролетіли дві російські ракети, - Енергоатом

ЗАЕС досі перебуває під контролем загарбників.

Над Запорізькою АЕС на низькій висоті пролетіли дві російські ракети, - Енергоатом
Фото: Енергоатом

Дві російські крилаті ракети пролетіли над Запорізькою АЕС.

Про це повідомили в НАЕК "Енергоатом".

"Сьогодні, о 6:41 та 6:46 дві крилаті ракети ворога пролетіли на низькій висоті над майданчиком Запорізької АЕС у напрямку м. Запоріжжя. Згодом у Запоріжжі зафіксували вибухи від попадання російських крилатих ракет", - зазначили в компанії.

За словами керівника "Енергоатому" Петра Котіна, на майданчику ЗАЕС розташовані 7 ядерних установок з величезною кількістю ядерного матеріалу. Це "створює величезні ризики. Адже ракети можуть влучити в одну чи кілька ядерних установок, а це загрожує ядерною та радіаційною катастрофою всьому світові", наголосив Котін.

В "Енергоатомі" повідомили, що ЗАЕС все ще перебуває під контролем загарбників. Безпосередньо на майданчику окупанти тримають важку техніку та боєприпаси. 

Нагадаємо, днями РФ випустила три ракети, які могли поцілити в ядерний реактор Південноукраїнської АЕС.

В "Енергоатомі" наголосили - підприємство документує всі злодіяння окупантів, що були скоєні та тривають на Запорізькій АЕС й у місті Енергодар.

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