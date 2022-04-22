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РФ випустила три ракети, які могли поцілити в ядерний реактор Південноукраїнської АЕС, – Енергоатом

"Це черговий акт ядерного тероризму рф, що загрожує безпеці всього світу", – наголосили в НАЕК.

РФ випустила три ракети, які могли поцілити в ядерний реактор Південноукраїнської АЕС, – Енергоатом
Фото: пресслужба Енергоатома

Новим об’єктом, безпеці якого загрожували російські обстріли, стала Південноукраїнська АЕС. РФ випустила 16 квітня три ракети, які могли поцілити в ядерний реактор станції.

Про це повідомили в НАЕК "Енергоатом".

"16 квітня 2022 року над майданчиком станції пройшли три крилаті ракети, випущені ймовірно з території Білорусі в напрямку Миколаєва. Одну з них зафіксували камери спостереження ПАЕС", – зазначили в компанії.

В "Енергоатомі" підкреслили, що загрозі влучення в ПАЕС була високою.

"Це черговий акт ядерного тероризму рф, що загрожує безпеці всього світу! Вкотре звертаємось до МАГАТЕ з вимогою вжити всіх можливих заходів для припинення ядерного тероризму рф, виводу військових формувань росії з території ЗАЕС, та встановлення демілітаризованих зон навколо українських АЕС", – наголосили в НАЕК.

Нагадаємо, в НАЕК повідомили, що документують усі злодіяння окупантів, які були скоєні та тривають на Запорізькій АЕС й у місті Енергодар.

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