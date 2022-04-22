Росіяни відкрили вогонь по шкільному автобусу, що вивозив людей із Попасної

Попри те, що окупанти не припиняють обстріли, на Луганщині сьогодні вдалося вивезти 70 мирних.

Російські війська обстріляли один із евакуаційних автобусів, який вивозив людей із Попасної на Луганщині. Про це повідомив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай.

"По шкільному автобусу, що прямував з людьми з Попасної, росіяни відкрили вогонь. На щастя, вдалося вивезти 25 осіб. Із них одна жінка з інвалідністю, поранений хлопець та грудне немовля", – зазначив він.

Керував цим автобусом шкільний вчитель. Він також доставив у місто гуманітарку.

Ще 45 людей з Лисичанська вже прямують до Дніпра. Загалом з Луганської області за пʼятницю вдалося вивезти 70 людей.

Нагадаємо, Гайдай сьогодні заявив, що росіяни зривають евакуацію мирних мешканців. Автобус не міг дістатися до Рубіжного через обстріли.