Міністр культури повідомив, що внаслідок обстрілів на острові постраждали вісім осіб.

Росія здійснила 21 квітня ракетний обстріл острова Хортиця, що в Запоріжжі. І зробила це не випадково, адже "Хортиця – колись осередок козацтва і Запорізька Січ – наше місце сили".

На цьому наголосив міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко.

За його словами, на острові є музей, який "увійшов до "Великої реставрації" і ми його старанно відновлювали".

"Але така ціль була обрана не просто так. Хортиця – колись осередок козацтва і Запорізька Січ – наше місце сили. Це вкрай вагома сторінка української історії, яка так докучає росії", - підкреслив Ткаченко.

Фото: Telegram/Олександр Ткаченко

Фото: Telegram/Олександр Ткаченко

Внаслідок обстрілів Хортиці, тут було пошкоджено будівлю санаторію-профілакторію одного з підприємств. Постраждали вісім людей.

Ткаченко також додав, що його відомство продовжує пошуки місця перебування унікальної колекції Юхима Харабета, яку росіяни викрали з маріупольського музею медальєрного мистецтва.

"Ці випадки чи не найкраще описують мету ворога – знищити осередки української культури, а що можна винести – вкрасти. Подібно себе поводили німецькі фашисти у часи Другої світової. Але за кожен злочин рашисти понесуть відповідальність. Вірю, що вже зовсім скоро", - додав очільник Мінкультури.

Нагадаємо, за інформацією Олександра Ткаченка, зафіксовано 200 об’єктів культурної спадщини України, які зруйновані російськими агресорами.