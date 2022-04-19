Журналіст Владислав Єсипенко отримав нагороду американського ПЕН Barbey Freedom to Write Award

Росія затримала його в окупованому Криму та засудила до шести років колонії.

Владислав Єсипенко, український журналіст затриманий в окупованому Криму в березні 2021 року та засуджений до шести років колонії загального режиму, отримає нагороду американського ПЕН Barbey Freedom to Write 2022 року. Про це повідомляє ПЕН Україна.

Церемонія нагородження відбудеться 23 травня у Нью-Йорку, в Американському музеї природознавства. Відзнаку Владислава отримає його дружина, Катерина Єсипенко.

“Звинувачення проти Єсипенка є частиною тривалого намагання обмежити будь-яку форму вираження поглядів у Криму, яка є недружньою для окупаційного російського режиму. Його арешт, катування та ув’язнення є серйозним нагадуванням про ризики, які несе російське вторгнення для свободи преси та прав людини в усіх частинах України, які можуть потрапити під окупацію”, – йдеться у коментарі Американського ПЕН.

У дні, що передували затриманню Єсипенка, він знімав на вулицях окупованого Криму сюжет про те, як окупація змінила життя на півострові. Він працював над матеріалами різної тематики: висвітлював підвищення цін, конфіскацію приватної власності, життя кримських татар, а також екологічну кризу, яку Росія принесла в Крим після 2014 року. Владислав Єсипенко, який на момент затримання мешкав на материковій Україні з дружиною та семирічною донькою, працював як фрілансер із проєктом “Крим.Реалії” і відвідував окупований півострів із журналістськими завданнями. Затримали Єсипенка після того, як 9 березня у Сімферополі він відвідав акцію до дня народження Тараса Шевченка.

Протягом перших 27 днів до Владислава Єсипенка не допускали адвокатів. Домагаючись фальшивих свідчень, його катували електричним струмом. Пропагандистський російський телеканал “Крым 24” показав із ним постановочне інтервʼю, в якому Єсипенко підтвердив, що працював для проєкту “Крим.Реалії”, а відзняті матеріали нібито передавав українським спецслужбам. Після цього Єсипенка помістили в Сімферопольське СІЗО. Журналістові погрожували розправою і тим, що вбивство замаскують під суїцид. Також Владислава позбавили медичної допомоги, якої він потребував у звʼязку із хворобою нирок.

16 лютого 2022 року Єсипенка засудили до шести років колонії загального режиму та штрафу за сфабрикованою справою про незаконне зберігання і перевезення вибухового пристрою. Російські прокурори просили для нього 11 років увʼязнення.

Премія Американського ПЕН Barbey Freedom to Write Award була заснована 1987 року. Її вручають письменникам та митцям, увʼязненим за їхню роботу. Одним із лауреатів відзнаки 2017 року став український кінорежисер Олег Сенцов. Його звільнили з російської тюрми через два роки після отримання нагороди.

Нагадаємо, з початку війни в Україні від дій окупантів загинув 21 журналіст.