Окупанти знищили краєзнавчий музей у Маріуполі

Що з експонатів вдалось врятувати - поки невідомо.

Внаслідок постійних обстрілів окупантів у Маріупольському краєзнавчому музеї сталася пожежа. Про це повідомив журналіст Андрій Цаплієнко у своєму Телеграм каналі.

«Щойно телефонував Іван Георгійович Джуха (історик, - Ред.). Згорів краєзнавчий музей у Маріуполі, місце де зберігалася наша спадщина. Що вдалося врятувати, невідомо», — йдеться у повідомленні.

Маріупольський краєзнавчий музей відкрили у 1920 році. Він мав сім експозиційних залів та наукову бібліотеку, фонд якої становив 17 тисяч книг. Загальний фонд музею налічував понад 53 тисячі експонатів, у тому числі речові, образотворчі, письмові (рукописні та друковані), нумізматичні, археологічні, фотодокументальні, природні та інші. Серед них особливу цінність становлять грамота Катерини II християнам-грекам, виведеним з Кримського ханства в 1778–1780 роках і поселеним у Північному Приазов'ї, плащаниця 1760 року, Євангеліє 1811 року.

Основу археологічної колекції складали матеріали унікальних пам'яток — Амвросіївської стоянки, Маріупольського могильника епохи неоліту, колекція кам'яних статуй («кам'яних баб») стародавніх і середньовічних кочівників.

Нагадаємо, війська РФ зруйнували в Україні вже 200 об'єктів культурної спадщини.