Росіянам заборонили користуватись шрифтами Times New Roman, Arial та ін.

Американська компанія Monotype, якій належать права на шрифти Times New Roman, Arial, Verdana, Tahoma, Helvetica, закрила для російських користувачів доступ до своєї бібліотеки. Про це повідомляють російські ЗМІ.

Сайт Monotype в Росії доступний, але каталог шрифтів не завантажується. Для користувачів з інших країн сторінка відкривається і доступ до шрифтів надається.

Представник Monotype підтвердив це російській агенції ТАСС.

«На жаль, враховуючи нинішні обставини санкцій та міжнародні відносини з Росією, ми нині не можемо вести будь-які ділові відносини з російськими компаніями або їхніми дочірніми компаніями. Ми продовжуватимемо стежити за ситуацією та належним чином оновлювати нашу політику‎», - заявив офіційний представник Monotype.

Нагадаємо, раніше один з найбільших у світі постачальників електроніки, компанія Sharp Group, припинив доставку своєї продукції в Росію.