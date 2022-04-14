Каннський фестиваль відкриється фільмом із назвою “Z”

Фільмом-відкриттям цьогорічного Каннського кінофестивалю стане стрічка Мішеля Хазанавічуса “Z (comme Z).” Про це стало відомо з офіційної заяви кінофестивалю.

Нова стрічка французького режисера Мішеля Хазанавічуса (“Молодий Годар”, “Артист”) є рімейком японського фільму жахів “Не ріж!” Шинічіро Уеда, що вийшов у 2017 році.

Поза конкурсом покажуть також нову стрічку Сергія Лозниці "Природна історія руйнування" - про руйнування німецьких міст британською та американською авіацією. Фільм знятий за мотивами однойменного есею німецького письменника Вінфріда Георга Зебальда.

До конкурсу фестивалю увійшов зокрема фільм російського режисера Кірілла Сєрєбрєннікова “Дружина Чайковського".

Єдиним українським фільмом, відібраним до конкурсної програми, стала стрічка «Бачення метелика» Максима Наконечного - її покажуть у секції «Особливий погляд». Фокус цієї категорії - фільми, які, на думку програмного відділу фестивалю, будуть мати сильний вплив на розвиток кіномистецтва, а також виділяються оригінальною ідеєю та естетикою.

Повнометражний дебют Максима Наконечного – це жорстка та сюрреалістична історія про жінку-воїна, яка не бажає бути жертвою. Після звільнення з ворожого полону аеророзвідниця Ліля намагається повернутися до свого мирного життя в Україні. Біль і травма через пережите повсякчас виринають на поверхню, ніби уві сні, та щось всередині неї не дозволяє забути, чому вона мусить жити далі.

Цього року Каннський фестиваль буде проходити з 17 по 28 травня 2022 та святкуватиме 75 років свого існування та розвитку. Повну програму фестивалю можна подивитись за посиланням.

Нагадаємо, раніше міжнародна федерація асоціацій кінопродюсерів FIAPF зупинила акредитацію Московського міжнародного кінофестивалю та Міжнародного кінофестивалю «Послання до людини».