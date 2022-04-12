10 000 швейцарських франків він віддасть на волонтерські потреби.

Український письменник і поет Сергій Жадан отримав Премію свободи від німецької фундації Франка Ширрмахера, видавця національної німецької газети Frankfurter Allgemeine Zeitung.

Про це Жадан розповів на своїй сторінці у Facebook.

"Премія свободи цього року вручається вперше, разом із традиційною премією фундації. Дякую організаторам за цей жест підтримки України – для нас сьогодні увага й підтримка світу справді є дуже важливою", – заявив письменник.

Жадан повідомив, що грошову складову премії – 10 000 швейцарських франків – віддасть на волонтерські потреби.

У повідомленні фонду йдеться, що премію присуджують особистостям, які "прагнуть просвітленої свідомості та творчої свободи особистості".

Нагадаємо, Польська академія наук висунула Сергія Жадана на Нобелівську премію.