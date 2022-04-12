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Франція не поверне Росії картину підсанкційного мільярдера з колекції Морозова

Зартимана також картина з українського Художнього музею у Дніпрі - її повернуть після завершення війни.

Франція не поверне Росії картину підсанкційного мільярдера з колекції Морозова
Фото: suspilne.media

Дві картини з колекції Івана Морозова, які на момент початку війни перебували на паризькій художній виставці у Фонді Луї Віттона, залишаться у Франції. Про це повідомляє france24 з посиланням на Міністерство культури Франції.

Одна з затриманих картин належить підсанкційному російському олігарху Петру Авену. Це автопортрет російського художника Петра Кончаловського.

Петро Авен, голова ради директорів "Альфа-Банку," вважається персоною, близькою до президента РФ Володимира Путіна. Картина, що належить йому, "залишатиметься у Франції до тих пір, поки її власник... залишатиметься об'єктом заморожування активів", — йдеться в офіційній заяві міністерства.

Інша затримана картина належить українському Художнього музею в Дніпрі. Це робота російського художника Валентина Сєрова. За повідомленням міністерства, картина також перебуватиме у Франції "доки ситуація в Україні не дозволить їй повернутися в безпеку".

Міністерство наголосило, що це вони вдалися до цього кроку "на прохання української влади".

Франція також оцінює ситуацію з третьою картиною, яка належить приватному фонду, пов’язаному з іншим російським олігархом, якого додають до списку санкцій. За інформацією джерела, картина належить фонду Магма, пов’язаному із російським мільярдером В’ячеславом Кантором, який перебуває під санкціями Великобританії.

Виставка експонувалась у фонді Louis Vuitton в Парижі з кінця вересня до 3 квітня. Більшість картин повернуть до музеїв Росії, де вони зберігалися зазвичай.

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