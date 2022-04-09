Росія заблокувала на YouTube пісню “Хотят ли русские войны”

На вимогу Роскомнагляду відеохостинг YouTube заблокував доступ до популярного ролика з піснею “Хотят ли русские войны” у виконанні Марка Бернеса. Про це повідомляє Газета.ru.

Йдеться про відеоролик з піснею, опублікований ще у грудні 2011 року. Ролик заблоковано в російському сегменті YouTube. При спробі його переглянути з’являється повідомлення: «Відео недоступне. Цей контент заблокований у домені вашої країни на вимогу державних органів».

У свіжих коментарях під відео користувачі писали: «Боже, як соромно перед нашими пращурами. Пам’ять про них осквернена цією бійнею в Україні. Україно, прошу, виживи. Боже, дай розуму нашим правителям припинити цю злочинну війну», «Дякую роскомпозору! Нагадав про класну пісню, тепер чую там слова: Мы не умеем воевать, Но как хотим, чтобы опять…», «Так само, як і 41-го, вночі, без оголошення війни».

Пісня “Хотят ли русские войны” вперше пролунала у виконанні Марка Бернеса в 1961 році. Слова до неї написав Євген Євтушенко, музику — Едуард Колмановський. Текст пісні входить у російську шкільну програму з літератури.

Нагадаємо, YouTube блокує канали російських державних ЗМІ у всьому світі.