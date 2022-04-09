В Одесі місцеві мешканці повідомляють про вибухи (оновлено)
В Одесі місцеві мешканці повідомляють про вибухи (оновлено)
"Прийшло троє солдатиків років по 18-20. Зачухані, брудні, без броніків. Покрали якусь фігню. І сказали, що захоплять Київ"
"Прийшло троє солдатиків років по 18-20. Зачухані, брудні, без броніків. Покрали якусь фігню. І сказали, що захоплять Київ"
Священнику УПЦ МП висунули підозру в посібництві російським окупантам
Священнику УПЦ МП висунули підозру в посібництві російським окупантам
Росія закінчила підготовку до великої битви за Донбас, – Гайдай
Росія закінчила підготовку до великої битви за Донбас, – Гайдай
Десантно-штурмові війська ЗСУ відзвітували про збиті російські літаки та гелікоптери
Десантно-штурмові війська ЗСУ відзвітували про збиті російські літаки та гелікоптери
Росія вдарила ракетами по залізничному вокзалу Краматорська, 52 загиблих, із них 5 – діти (оновлено)
Росія вдарила ракетами по залізничному вокзалу Краматорська, 52 загиблих, із них 5 – діти (оновлено)
Ексмер Харкова Михайло Добкін став дияконом УПЦ МП
Ексмер Харкова Михайло Добкін став дияконом УПЦ МП
​Ворог завдав ракетного удару з моря по Одещині, Маріуполь – без змін, – зведення ОВА
​Ворог завдав ракетного удару з моря по Одещині, Маріуполь – без змін, – зведення ОВА
ГоловнаКультура

Росія заблокувала на YouTube пісню “Хотят ли русские войны”

Коментарі під відеороликом засуджували війну Росії проти України.

Росія заблокувала на YouTube пісню “Хотят ли русские войны”
Фото: discogs.com

На вимогу Роскомнагляду відеохостинг YouTube заблокував доступ до популярного ролика з піснею “Хотят ли русские войны” у виконанні Марка Бернеса. Про це повідомляє Газета.ru.

Йдеться про відеоролик з піснею, опублікований ще у грудні 2011 року. Ролик заблоковано в російському сегменті YouTube. При спробі його переглянути з’являється повідомлення: «Відео недоступне. Цей контент заблокований у домені вашої країни на вимогу державних органів».

У свіжих коментарях під відео користувачі писали: «Боже, як соромно перед нашими пращурами. Пам’ять про них осквернена цією бійнею в Україні. Україно, прошу, виживи. Боже, дай розуму нашим правителям припинити цю злочинну війну», «Дякую роскомпозору! Нагадав про класну пісню, тепер чую там слова: Мы не умеем воевать, Но как хотим, чтобы опять…», «Так само, як і 41-го, вночі, без оголошення війни».

Пісня “Хотят ли русские войны” вперше пролунала у виконанні Марка Бернеса в 1961 році. Слова до неї написав Євген Євтушенко, музику — Едуард Колмановський. Текст пісні входить у російську шкільну програму з літератури.

Нагадаємо, YouTube блокує канали російських державних ЗМІ у всьому світі.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: , , ,
Читайте також